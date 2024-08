POZZUOLI/ Il comune risponde all’abuso di Lucrino: chiuso il varco e saldata la ringhiera – LE FOTO

POZZUOLI – Non si è fatta attendere la risposta da parte del comune di Pozzuoli. Poco fa agenti della polizia municipale insieme agli operai comunali hanno chiuso nuovamente il varco di Lucrino davanti al ristorante “Ostriaria”. Questa volta l’intervento è andato in maggiore profondità: oltre a saldare la ringhiera che era stata rimossa creando un varco abusivo, è stato chiuso anche il sottopasso che porta al ristorante. L’intervento è stato messo in atto a seguito di apposita ordinanza dirigenziale.

LE FOTO