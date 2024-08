POZZUOLI/ Rapine e furti in vie Trepiccioni, l’appello ai residenti «Segnalare sempre alle forze dell’ordine»

POZZUOLI – «Negli ultimi mesi, via Tre Piccioni è stata teatro di numerosi episodi di cronaca legati a furti e rapine. Questa situazione ha creato un clima di insicurezza e preoccupazione tra i residenti della zona, che meritano di vivere in un ambiente sicuro e protetto. Rivolgo un appello alle forze dell’ordine e alle istituzioni competenti affinché venga potenziato il controllo del territorio, con una presenza più costante e capillare.» È quanto fa sapere Giovanni Broscritto, esponente del Partito Democratico di Pozzuoli. «È fondamentale – ha detto – intervenire prontamente per prevenire ulteriori episodi criminosi e garantire la sicurezza della comunità. Invito inoltre tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento o attività sospetta alle autorità competenti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è essenziale per costruire una comunità più sicura e coesa. La sicurezza è un diritto di tutti, e insieme possiamo fare la differenza. Conto sul vostro supporto e sulla vostra collaborazione per affrontare questa sfida comune.»