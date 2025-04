POZZUOLI/ Agente della Polizia Municipale aggredita sul lungomare di via Napoli

POZZUOLI – Un’agente della Polizia Municipale è stata aggredita sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli. L’uomo, un 24enne del posto, ha prima inveito e poi ha lanciato un casco contro la donna in divisa che gli aveva appena contestato sosta e transiti vietati sul lungomare. In particolare il giovane stava percorrendo il tratto destinato ai pedoni a bordo di un motoveicolo, nonostante il divieto. L’agente, allertata dalla centrale operativa per la presenza di motocicli e bici elettriche tra i passanti, si è avvicinata al 24enne per chiedere i documenti e poi passare alla contravvenzione. A quel punto il giovane ha prima tentato di allontanarsi, rifiutando di esibire i propri estremi e poi, resosi conto di essere stato comunque sanzionato, ha reagito con violenza, prima verbale e poi con il lancio del proprio casco protettivo verso la poliziotta, finito dinanzi ai piedi di questa sulla pavimentazione.

LA FUGA – L’uomo ha così continuato ad aggredire il pubblico ufficiale urlando e insultandola personalmente e per il ruolo svolto, dinanzi ad una folla che ha cercato di calmarlo. Scena che si è poi ripetuta appena ha intravisto anche l’altro collega di pattuglia. Il giovane si è poi dato alla fuga, ma dal numero di targa e dalle informazioni raccolte sul posto, è stato possibile risalire alla sua identità e denunciarlo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mancata esibizione dei documenti e tentata lesione personale.