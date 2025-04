POZZUOLI/ Evento privato e spiaggia negata a Lucrino

POZZUOLI – La spiaggia del Lido Napoli torna con i divieti. A sorpresa, oggi pomeriggio l’ingresso alla spiaggia che dovrebbe essere sempre libero, torna a essere vigilato. Un locale, con aperitivo e musica a pochi metri dalla battigia, ha disposto “i nuovi” divieti di accesso: ovvero si entra solo se si va nel locale.

LA DENUNCIA – Una situazione paradossale, con immediata segnalazione dei residenti alla Capitaneria di porto e al sindaco Manzoni. Il lungomare di Lucrino e Arco Felice è stato al centro di un lungo braccio di ferro tra le associazione e i concessionari che, per decenni, hanno impedito la libera fruizione delle spiagge, con i cancelli chiusi a chiave, controlli e divieti. Sembrava essere arrivati a una soluzione, perché da tempo non ci sono più porte sbarrate da un tratto di spiaggia a un altro. Ma ora, nonostante non siano stati neppure ancora definite le modalità di gestione dei tratti di costa, arrivano gli altolà agli accessi.