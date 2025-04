POZZUOLI/ La denuncia «Caos totale a Lucrino, dove sono le vie di fuga?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Il 25 aprile, con uno sciame sismico in corso dalle ore 8,25, ecco come si presentava Lucrino: solito ingorgo caotico, solite file di auto in coda dal centro di arcofelice fino alla rotonda cavani, con il tunnel di montenuovo bloccato, via Tripergola completamente intasata, ed ancora deve iniziare la stagione estiva. Adesso, mi dite voi, in caso di scosse di magnitudo elevata come si sono recentemente verificate, come fanno a transitare mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco?? Come fanno gli stessi residenti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni con i propri mezzi se le vie di fuga sono tutte intasate?? Dove sono i provvedimenti annunciati per eliminare il problema dell’ingorgo della rotonda di Lucrino?? Dov”e’ la Ztl annumciata e mai realizzata in via Tripergola?? Mi sembra che sia arrivato il momento di avere delle risposte concrete» (Giuseppe F.)