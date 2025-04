Minaccia di uccidere la compagna con un martello: carabinieri arrestano 50enne

PIANURA – Questa notte i carabinieri della stazione Napoli Pianura hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne già noto alle forze dell’ordine. La segnalazione anonima arrivata al 112 parlava di schiamazzi e urla che provenivano da un appartamento di Pianura. I carabinieri salgono le scale e irrompono nell’abitazione. In quegli istanti il 50enne ha tra le mani un martello e sta tentando di colpire la compagna 49enne minacciando di ucciderla. Alla vista dei militari l’uomo getta l’arma e tenta la fuga ma viene bloccato e arrestato. Dalle indagini dei carabinieri emergono diversi episodi di violenza avvenuti nel tempo e che la donna con i due figli della coppia hanno subìto senza mai denunciare. L’uomo é stato trasferito in carcere