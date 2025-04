Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 2.7

POZZUOLI – Sciame sismico in corso a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha fatto sapere che a partire dalle ore locali 08:28 è in corso uno sciame che finora ha provocato cinque terremoti. Il più forte è avvenuto proprio alle 08:28 ed ha fatto registrare una magnitudo pari a Md = 2.7 ± 0.3 con epicentro in via Campana ad una profondità di 3,7 km. L’evento è stato avvertito in gran parte della città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi. Non si registrano particolari criticità.