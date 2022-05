POZZUOLI – L’area giochi di Piazza San Massimo a Licola è pronta: i lavori sono stati ultimati e da oggi i bambini di questa zona di Pozzuoli avranno a disposizione scivoli, altalene e altre giostrine per il loro divertimento. Nello spazio verde sono state installate anche due panchine. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Pozzuoli, che annuncia anche per lunedì 16 maggio l’inizio dei lavori per l’installazione dei giochi sul lungomare Pertini.