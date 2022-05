ELEZIONI/ Otto liste e 192 candidati per Paolo Ismeno sindaco di Pozzuoli

È sostenuto da Insieme, Sinistra Italiana, Democrazia e Libertà, Iniziativa Democratica, Progetto in comune, Moderati per Pozzuoli, Davvero Pozzuoli-Ecologia e Sviluppo e La città per Figliolia