POZZUOLI – Dalla Solfatara alle “palazzine”, da Arco Felice a via Campi Flegrei, Licola e la Domitiana. In migliaia sono scesi questo pomeriggio in strada a Pozzuoli per salutare il passaggio del Giro d’Italia. Tra i tanti vi era anche il calciatore del Napoli Lobotka che ha assistito al passaggio della “maglia rosa” tra Licola e Varcaturo.

1 di 25