POZZUOLI – La Puteolana è attesa oggi dalla partita più importante dell’anno contro l’Angri, gara valida per i play off di promozione. Se i diavoli rossi vinceranno, sarà promozione in serie D al termine di una lunga cavalcata che li ha visti stravincere il girone di Eccellenza. Questo pomeriggio al “Domenico Conte” di Pozzuoli è atteso il pubblico delle grandi occasioni: saranno almeno 2mila i tifosi che affolleranno le gradinate dello stadio per incitare la squadra. Il calcio d’inizio è alle 16.30.