POZZUOLI – Oltre alla Puteolana c’è anche il Rione Terra che oggi si gioca la promozione. I flegrei del presidente Sergio Di Bonito e del vice Mario Di Bonito sono attesi dalla terza gara dei play off in casa contro il Cellole. Dopo il poker rifilato domenica scorsa in trasferta al forte Quartograd, per il Rione Terra la promozione in Eccellenza è sempre più vicina. In caso di vittoria i flegrei approderanno alle semifinali da giocare a Capri, ultimo ostacolo prima della finalissima. Il fischio d’inizio è per le 16.30 alo stadio Tony Chiovato di Bacoli dove in centinaia sono attesi per dare manforte ai flegrei.