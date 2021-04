POZZUOLI – Rapina a mano armata al Rione Toiano ai danni di un corriere della ditta “Aragon Trasporti”. L’episodio è avvenuto poco dopo le 15 di ieri in via Ovidio dove due uomini hanno fermato il mezzo che si apprestava ad effettuare consegne in zona. Armati e con i volti travisati hanno poi fatto scendere l’autista, lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare i soldi e la merce che aveva nel mezzo. Poi sono scappati a piedi. La vittima ha denunciato l’accaduto agli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli.