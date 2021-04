QUARTO – Torna il Consiglio Comunale a Quarto. L’Assemblea, in agenda per questa mattina alle 9.30, si terrà a porte chiuse e in diretta streaming nell’aula consiliare “Peppino Impastato”. Numerosi i punti all’ordine del giorno. Diverse le mozioni presentate dalle forze di opposizione, come l’acquisizione al patrimonio comunale di tutte le costruzioni che dovranno essere abbattute sul territorio. Sotto i riflettori anche il contratto d’appalto con la società che gestisce l’igiene urbana nel comune flegreo.