POZZUOLI – Altra notte di passione a Licola dove da ore la puzza proveniente dai depuratori sta infestando l’intera area. Per le 23.15 è previsto un raduno da parte di alcuni residenti che attenderanno l’arrivo di un ingegnere della Pizzarotti-Suez, consorzio affidatario della gestione quinquennale dell’impianto. Un problema che ormai va avanti da decenni, nonostante i lavori e i milioni di euro spesi. La puzza in queste ore è forte, come lo è stata lunedì scorso quando i residenti, disperati e costretti a barricarsi in casa, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.