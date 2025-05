POZZUOLI – Pugni e sassi contro le auto: le notti dei vandali al Rione Toiano. I danneggiamenti sono stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. Dalle immagini si vedono gruppi di ragazzini lanciare pietre contro le vetture parcheggiate in un piazzale di via Orata su cui si sono poi accaniti con calci e pugni alle portiere. “È successo l’altra sera dalle ore 01:15 fino alle ore 01:30. Lanciano pietre e danno pugni alle porte” è la testimonianza di un residente il quale afferma che “non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere.