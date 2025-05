«Si faccia chiarezza sull’Aeronautica di Pozzuoli» l’appello al Ministro della Difesa

POZZUOLI – «Dal governo, dopo il tira e molla sullo spostamento della cerimonia a Caserta, non sono giunte parole di chiarezza sul futuro dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli. Crosetto e Musumeci si contraddicono, e alla fine tacciono. Se il governo valuta ci sia rischio per la permanenza dell’Accademia a Pozzuoli, spieghi perché questa valutazione non è applicabile anche alla popolazione civile o ad altri immobili pubblici come ad esempio le scuole». Così l’onorevole Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, che ha presentato una interrogazione al ministro della Difesa, Guido Crosetto e al ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci in merito alla decisione di far svolgere il giuramento dei cadetti del corso “Falco VI” dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli, a Caserta, invece che nella storica sede dell’Accademia a Pozzuoli.

LA SCELTA – «Da un lato il ministro Crosetto sposta il giuramento dei cadetti a Caserta, motivando il cambio di sede come conseguenza dei fenomeni bradisismici in atto da mesi a Pozzuoli e nei Campi Flegrei e facendo riferimento alla necessità di salvaguardare la sicurezza degli allievi. Dall’altro, si stanziano risorse pubbliche per la struttura. I Campi Flegrei convivono da sempre con il fenomeno bradisismico e le attività dell’accademia non si sono mai interrotte, nemmeno in concomitanza con la grave crisi degli anni ’80», prosegue Gadda. «La scelta di spostare la cerimonia a Caserta ha contribuito ad alimentare il già perdurante stato di tensione della popolazione residente sottoposta da mesi a continue scosse bradisismiche. Ai cittadini servono informazioni coerenti, e azioni più incisive da parte del governo circa la verifica e messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati, e l’adeguamento delle banchine del porto di Pozzuoli. L’Accademia è parte integrante del tessuto sociale ed economico di Pozzuoli, e l’unica cosa che serve fare oggi è accelerare tutti gli interventi consentendo alla popolazione una vita quotidiana serena e il rilancio delle attività produttive dell’area flegrea», conclude Gadda.