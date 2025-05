QUARTO – Gli animali non sono solo compagni di vita, ma autentici alleati nel promuovere il benessere fisico ed emotivo delle persone. Questo è il cuore dell’incontro “Tutela Animali e Pet Therapy: Un Legame Etico per il Benessere Comune”, che si terrà sabato 10 maggio alle ore 17:00 presso APS De Amicitia in via Santa Maria 80, a Quarto. L’evento, promosso da APS De Amicitia – Quarto con la collaborazione di Cittadinanzattiva APS istituzioni e associazioni locali, si propone di riflettere sull’importanza della relazione uomo-animale, approfondendo in particolare il ruolo terapeutico degli animali nell’ambito della salute, dell’educazione e della società.

Pet Therapy: animali come cura – Sempre più studi confermano l’efficacia della Pet Therapy nel supporto a bambini, anziani, persone con disabilità o che vivono condizioni di disagio psicologico. Il contatto con un animale, infatti, stimola l’empatia, riduce lo stress, migliora la comunicazione e favorisce la socializzazione. Cani, gatti e altri animali addestrati riescono a stabilire un contatto profondo con l’essere umano, diventando un vero e proprio canale di cura. Durante l’incontro si parlerà anche del ruolo dei cani molecolari, animali altamente addestrati capaci di individuare persone disperse, sostanze pericolose o segnali precoci di malattie. La loro presenza rappresenta non solo un aiuto operativo, ma anche una dimostrazione concreta del valore etico e sociale che gli animali possono avere nel contesto umano.

Un dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini – Interverranno numerosi ospiti di rilievo, tra cui il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, la deputata Carmen Di Lauro, il Sindaco di Quarto Antonio Sabino, consiglieri municipali, rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, educatori ed esperti di Pet Therapy. Il dibattito sarà arricchito da interventi sulla tutela giuridica degli animali, sulle pratiche educative con i pet e sulle iniziative attive sul territorio.

Un’occasione per promuovere cultura e sensibilità – L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione volto a rafforzare la cultura del rispetto verso gli animali, promuovendo una relazione etica e responsabile. È anche un invito a scoprire le potenzialità che questa relazione ha nel migliorare la qualità della vita delle persone, specialmente quelle più fragili. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.