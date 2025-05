POZZUOLI/ Lidi di Licola, attivato nuovo dispositivo traffico: strada off-limits per 3 ore

POZZUOLI – Complice anche il maltempo che ha allontanato molte persone dalle spiagge, sembra reggere il nuovo dispositivo anti caos attivato a Licola. In particolare dalle 17 alle 20 è vietato l’ingresso in via Sibilla ai non residenti, mentre gli stabilimenti balneari sono tenuti a cessare le attività turistico-ricettive alle 19, secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale in vigore da oggi fino al 3 giugno. Gli stessi stabilimenti, a partire dalle 20, potranno poi riprendere le attività secondo le autorizzazioni di cui sono in possesso. Dalle 17 di oggi la zona è presidiata da carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale di Pozzuoli.