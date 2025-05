Controlli anti droga al porto di Pozzuoli: fermate due persone

POZZUOLI – Operazione anti droga al porto di Pozzuoli, con poliziotti e cinofili impegnati in un servizio dedicato al controlli dei passeggeri in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida. L’attività – condotta dagli agenti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – ha portato ad elevare due violazioni amministrative per uso personale di marijuana. Inoltre è stato allontanato un cittadino nigeriano come da ordinanza del Prefetto di Napoli in quanto non consentiva la libera fruizione per i cittadini pronti all’imbarco mettendo in atto atteggiamenti molesti. I controlli sono continuati anche nella giornata di sabato controllando ove sono stati controllati 137 persone e 21 veicoli