CALCIO/ La Puteolana chiude il campionato sbancando Terracina

TERRACINA – La Puteolana conclude il campionato con una vittoria, la squadra allenata da mister Marra batte il Terracina con il risultato di 3.1. Allo stadio Colavolpe buona prestazione per i diavoli che chiudono il campionato con 50 punti complessivi. Nel primo tempo si fanno vedere i padroni di casa, Rustichelli tira dalla distanza con il pallone che finisce fuori di poco. Al 21’ traversa di Coniglio di testa che per nulla non trova il gol del vantaggio. È ancora Coniglio di testa a sfiorare la porta, la conclusione va alta. Ancora Puteolana al 39’ con Russo che lascia partire un tiro concluso a lato. Conclude così la prima frazione di gioco. Nella ripresa Puteolana che scende in campo determinata. Dammacco in una delle tante azioni offensive create riesce a superare il portiere che lo atterra in area. Dagli undici metri si presenta lo stesso attaccante che non sbaglia. Continuano ad attaccare i granata ed arriva il raddoppio, con Mascari, subentrato nella ripresa, che sfrutta un errore in fase di impostazione del portiere, per scaricare in rete il pallone. C’è gioia anche per Popovic, l’attaccante va in gol sfruttando un cross in mezzo dalla destra. Nel finale c’è il gol del Terracina con Sadaj che indovina un eurogol dalla trequarti. Chiude così la stagione sportiva.

Terracina: Uva (66’ Martinelli), Tonni, Sadaj, Martino, Franco, Rustichelli (83’ Riccio), Capone, Pecchia, Jelicanin (66’ Mauti), Ronci, Rozzi (79’ Valvassori). All.: D’Amico

Puteolana: Leone, Di Maso, Montuori, De Caro, Di Paola, Gioielli, Cherubini (84’ Panunzio), Cess (84’ Falcone), Dammacco (70’ D’Agostino), Russo (52’ Mascari), Coniglio (52’ Popovic). All.: Marra

Marcatori: 70 rig. Dammacco, 73’ Mascari, 83’ Popovic – 89’ Sadaj