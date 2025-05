POZZUOLI/ Ismeno assessore: lettera dei consiglieri comunali

POZZUOLI – «I Consiglieri Comunali, sottoscrittori del documento politico per la costruzione della coalizione di centrosinistra e di quello di aggiornamento del DUP, valutano indispensabile l’impiego delle migliori professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati. In questa prospettiva, ritengono doveroso chiedere al Consigliere Comunale Paolo Ismeno, già in possesso di notevole esperienza amministrativa, di assumere nuovamente l’incarico di componente della Giunta Comunale. Il suo contributo, in una fase tanto complessa, rappresenta un elemento fondamentale.» È quanto si legge in un documento del Partito Democratico di Pozzuoli con il quale i “consiglieri comunali” chiedono a Paolo Ismeno di accettare la richiesta del sindaco Gigi Manzoni che da tempo sta cercando di convincere il già assessore – che già aveva detto “no” – ad accettare la delega al Bilancio.

LE DIFFICOLTA’ – «Pozzuoli vive una fase delicata e complessa, segnata dall’evolversi del fenomeno bradisismico che sta mettendo a dura prova la vita quotidiana dei cittadini, l’economia del territorio e la tenuta sociale della nostra comunità. – sono le premesse del documento sottoposto a Pennacchio, Caiazzo, Genovese & C e che sarebbe stato sottoposto a gran parte dei consiglieri della nuova coalizione di maggioranza – A tale situazione si accompagnano gli importanti processi di governo del territorio che porteranno a breve alla definizione di scelte strategiche a partire dalla gestione del servizio integrato della mobilità, dal progetto di valorizzazione del Rione Terra, dalla nuova pianificazione della linea di costa e dagli interventi di riqualificazione del quartiere di Monteruscello. In un contesto simile è emersa, nel dibattito politico e nelle interlocuzioni tra le forze civiche e partitiche, la necessità di un governo cittadino fondato su una rinnovata intesa istituzionale capace di garantire una maggiore concretezza dell’azione amministrativa».

LE LOGICHE – Dopo la richiesta a Ismeno, al termine della lettera arriva la precisazione sulle motivazioni che hanno portato alla scelta di Ismeno «Questa proposta non nasce da logiche di parte, ma da una riflessione collettiva sull’urgenza di affiancare il Sindaco nella guida della città con profili che possano garantire, da subito, competenza nell’esperienza di governo della Città»