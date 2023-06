POZZUOLI/ Pronta la nuova area spettacoli della Villa Avellino ma si attende ancora il cartellone degli eventi estivi – LE FOTO

POZZUOLI – Sono stati ultimati i lavori alla Villa Avellino, dove è pronta la nuova area che ospiterà gli spettacoli. Ampliati gli spazi, la capienza è stata quasi raddoppiata. La suggestiva terrazza con vista sul golfo di Pozzuoli è pronta dunque a tornare agli antichi fasti di un tempo, quando in centinaia affollavano le serate dedicate all’arte e alla musica. Ora si attende solo l’inizio della stagione estiva che dovrà essere preceduta dalla presentazione del calendario degli eventi, che non è ancora avvenuta nonostante il mese di giugno sia agli sgoccioli. Rendere noti i nomi degli artisti e gli spettacoli, in tempi celeri, permetterebbe di pubblicizzare meglio gli spettacoli dando la possibilità anche ai “forestieri” di recarsi a Pozzuoli per godere appieno delle sue bellezze.