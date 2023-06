Follia a Quarto: ragazzini lanciano frutta contro le auto in corsa

QUARTO – Notte di follia a Quarto dove alcuni ragazzini, inneggiati da un adulto, lanciano frutta contro le auto che passano lungo la strada. Il video è stato segnalato al deputato Borrelli (AVS) che lo ha inviato alle forze dell’ordine: “Ancora una volta –spiega Borrelli – ci viene segnalato un video postato su Tiktok, probabilmente realizzato a Quarto come affermato da chi ce lo ha inviato, dove alcuni ragazzini si divertono a tirare della frutta alle auto in corsa. Una volta centrata la vettura, scappano per sfuggire all’ira dei guidatori. Si tratta dell’ennesimo episodio che viene ad arricchire il campionario di violenza, bestialità e degrado che ormai caratterizza questa piattaforma. Dall’audio del video, risulterebbe presente almeno un adulto con loro. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè si riesca a risalire a tutti i protagonisti di questo video che, evidentemente, non si rendono minimamente conto della pericolosità di questa assurda challenge che rischia di causare incidenti mortali”