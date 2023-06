Nasce a Pozzuoli l’associazione “Schierarsi” di Alessandro Di Battista

POZZUOLI – È nata a Pozzuoli l’associazione “Schierarsi” di Alessandro Di Battista. Il presidente locale è Nando Affinito, che insieme al direttivo ha organizzato per domani pomeriggio in Piazza della Repubblica, dalle 17 alle 22, una raccolta di firme per promuovere la campagna referendaria per la pace e per la sanità pubblica. “Abbiamo assunto una posizione chiara su questi due temi fondamentali, sui quali spesso la politica, i sindacati e le grandi organizzazioni sembrano galleggiare senza un impegno definito. La pace e la sanità pubblica sono questioni che riguardano profondamente il benessere della nostra società e il futuro delle generazioni a venire. Riteniamo che sia fondamentale fare la nostra parte per promuovere un mondo più pacifico e un sistema sanitario accessibile e di qualità per tutti. La nostra presenza sarà distribuita in diverse città. Invitiamo tutti voi a unirvi a noi in questa campagna referendaria e a firmare.”