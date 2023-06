POZZUOLI/ Messaggi telefonici ai cittadini: il comune spenderà 48mila euro

POZZUOLI – Arriva a Pozzuoli “sindaci in contatto”, il nuovo servizio telefonico che permetterà all’amministrazione comunale di telefonare in tempo reale i cittadini inviando loro messaggi audio in materia di emergenze tra cui protezione civile, allerte meteo e bradisismo. Il costo del servizio è di 48mila euro, che l’amministrazione Manzoni ha dato con affidamento diretto alla Società Enterprise Contact Group con sede legale in Centro Direzionale Isola A3.

IL SERVIZIO – Sindaci in contatto è composto da “sistemi automatici di dispaccio telefonico, quali un servizio software che sia idoneo a registrare un avviso audio e con un semplice comando trasmetterlo a tutte le utenze telefoniche fisse e mobili attive su tutto il territorio comunale o solo in una determinata zona” si legge nella determina con la quale si fa l’affidamento all’azienda napoletana. “Il prodotto –si legge nella determina- garantisce di effettuare elevati numeri di chiamate telefoniche in contemporanea, grazie alla disponibilità di ingenti numeri di linee telefoniche e di trasmettere la registrazione di un avviso audio a tutte le utenze telefoniche fisse e mobili attive sul territorio comunale o in una determinata zona dello stesso garantendo nell’immediato l’operatività e capillarità della comunicazione, in completa autonomia”.