Va in spiaggia col trattore: 50enne denunciato a Bacoli

BACOLI – Era in spiaggia con il trattore quando è stato visto e bloccato dai carabinieri forestali di Pozzuoli. Nei guai è finito in 50enne di Bacoli, denunciato per deturpamento di bellezza naturali e distruzione di habitat all’interno di un sito protetto. L’uomo è stato sorpreso dai militari impegnati nell’ambito dei controlli del territorio, unitamente a militari della Cites e della stazione di Montesarchio, all’interno di un’area protetta rete natura 2000. Oltre alla denuncia a suo carico al 50enne è stato anche sequestrato il trattore.