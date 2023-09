Pozzuoli-Procida, disagi nei collegamenti marittimi: SOS del PD al capogruppo regionale Casillo

POZZUOLI/PROCIDA – «In rappresentanza del Partito Democratico Procida, ieri pomeriggio, insieme ad Antonio Lubrano, abbiamo incontrato presso il Consiglio Regionale della Campania il Capogruppo del Partito Democratico Campania Mario Casillo al quale abbiamo ribadito che non è più tollerabile quello che sta avvenendo ormai costantemente nei collegamenti marittimi da e per Pozzuoli.» E’ quanto fa sapere con una nota la segreteria della sezione del PD di Procida in merito ai collegamenti marittimi tra Pozzuoli e Procida «Il fallimento del libero mercato -si legge- è ormai un dato di fatto e oltre ad elencare tutti i disservizi abbiamo proposto: la riattivazione di una partenza traghetto Procida-Pozzuoli che garantisca l’arrivo entro le 6:30 in terraferma, inserita nei cd. “servizi minimi”; la riattivazione di un collegamento traghetto Procida-Napoli con partenza 11:00/11:30; di tutelare il rientro sull’isola da Pozzuoli con una partenza traghetto intermedia tra le 16:00 e le 19:00 che sia inserita nei cosiddetti “servizi minimi”; la creazione di un piano emergenziale gestito da un apposito tavolo operativo che possa permettere i collegamenti con la terraferma anche in condizioni meteo-marine avverse; un intervento urgente di dragaggio del porto.»