POZZUOLI – Rubinetti a secco in tutta Licola domani, venerdì 22 settembre. A partire dalle ore 14 fino alle ore 20 mancherà l’acqua nelle zone di Via Reginelle, Licola Borgo, Licola mare e Via Cuma Licola a causa di un urgente intervento di riparazione idrica. Centinaia dunque saranno le utenze – abitazioni, scuole, negozi – che resteranno senza fornitura idrica dal primo pomeriggio fino alla serata di domani.