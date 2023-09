LA DENUNCIA/ «Prenotare le visite all’Asl di Pozzuoli è quasi impossibile»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno gentile redazione di Cronaca Flegrea, vi scrivo per segnalarvi la situazione assurda che mi è capitata e in cui ci troviamo tra le ASL di Pozzuoli e Monterusciello. Ora vi racconto il viaggio caotico che è iniziato da ieri pomeriggio per farvi capire la situazione. Ieri pomeriggio, dopo essere passata dal mio medico di base per farmi prescrivere le ricette di determinate visite per me e mio padre sono passata in farmacia visto che anche da loro si possono prescrivere le visite, purtroppo dal loro computer risultava impossibile prenotare visite e mi dicono di andare all’ASL di Terracciano. Dopo aver fatto la visita da un altro medico mi accingo a dirigermi prima all’ASL di Terracciano per prenotare la visita di mio padre e lì inizia l’inferno. La macchinetta era guasta e comunque prendono massimo 40 prenotazioni al giorno…Erano le 10:00 del mattino e già mi hanno detto di passare o questo pomeriggio o ancora meglio domani mattina alle 7:00 se volevo fare una prenotazione. Siccome ero per strada ho provato all’ASL di Monteruscello e niente, solo l’ASL di via Terracciano. Ho passato tutta la mattinata a perdere tempo letteralmente, io non so se vi rendete conto che le altre ASL sono diventate inutili perché tutto è concentrato in una singola ASL che prende solo 40 prenotazioni al giorno! E per tutte le tipo di prenotazioni per giunta, vi pare normale la cosa? Io non so se sentirmi frustrata o arrabbiata per l’assurdità, potevo capire la mia visita ma per mio padre è quella geriatrica, per questo tipo di malattie che consumano la mente è importante essere controllati dal proprio medico. Io segnalo nella speranza che in qualche modo migliorino la situazione, non si può concentrare tutto in un unico punto, è da folli. Già siamo nel quinto mondo con l’uso eccessivo della carta con mille fogli quando basterebbe usare l’email per rendere tutto pratico e veloce, ci si mettono pure con le prenotazioni. Buona giornata». Maria