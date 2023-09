Il Vescovo di Pozzuoli in visita al carcere minorile di Nisida

POZZUOLI – Questa mattina il vescovo Carlo Villano si è recato in visita pastorale all’ospedale San Paolo di Napoli e all’istituto penale minorile di Nisida incontrando pazienti, giovani ristretti, tutto il rispettivo personale e i cappellani, all’insegna dell’incontro cordiale e fraterno di ascolto e di condivisione. Due appuntamenti durante i quali il Vescovo di Pozzuoli e Ischia ha insistito sull’importanza, in questi luoghi particolarmente delicati, del saper curare l’umanità delle persone. Grande emozione, in particolare, da parte dei giovani detenuti del carcere di Nisida che hanno avuto modo di parlare con il Vescovo mostrando le attività che vengono svolte nall’istituto.