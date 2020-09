RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, le inoltro il messaggio che ho inviato al sindaco di Pozzuoli. Buona sera sig. Sindaco, devo riferirle di una cosa gravissima accaduta alle 19 circa al seggio elettorale di via Napoli, il plesso elementare di cui mi sfugge il nome. Alla sezione 55 sia il presidente che una scrutinatrice non avevano la mascherina. Alla mia richiesta di indossarla il presidente mi ha risposto testualmente “si si la metterò” ma continuava a parlare con un signore entrato a salutarlo. La signora invece riferiva di avere la voce roca perchè indossava la mascherina dal mattino. Fortunatamente c’era un poliziotto che, alla mia richiesta, è intervenuto obbligando il presidente ad indossare la mascherina. Questo è un episodio gravissimo!!! Proprio un esponente delle istituzioni dovrebbe dare il buon esempio per la salute di tutti, elettori e scrutatori! Poi ci lamentiamo se a Pozzuoli aumentano i casi! Ma che bell’esempio abbiamo??? Credo che sia opportuno sanzionare non solo i cittadini ma anche gli addetti ai seggi se questi non rispettano le regole basilari!! Sarebbe il caso di approfondire e vigilare!!! (Elvira D.V.)