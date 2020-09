BACOLI – In arrivo i rilevatori di velocità sul territorio di Bacoli per contrastare chi, in auto o in moto, percorre le strade col piede pesante sull’acceleratore. Saranno allestiti in tutta la città già nelle prossime settimane. Stesso discorso pure per i dossi in via Virgilio e al Fusaro. «A tutela dei cittadini, intanto, stiamo completando la riverniciatura di tutte le strisce pedonali da tempo assenti sul territorio. Ripeto, le rifacciamo tutte, da Miseno a Cuma – annuncia il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione – . Uno sforzo economico importante per un Comune in dissesto. Ma che riusciamo a fare, perché assolutamente necessario. Perché la sicurezza stradale rappresenta per noi una priorità assoluta».