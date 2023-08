POZZUOLI/ «Per sempre nei nostri cuori» in centinaia a Monterusciello per Enzo e Domenico

POZZUOLI – «Per sempre nei nostri cuori». Recita così lo striscione che questa sera ha aperto il corteo organizzato a Monterusciello per ricordare Vincenzo Tizzano detto “Okki verdi” e Domenico Gritto, i due giovani puteolani morti in un incidente stradale in Albania. In centinaia hanno sfilato durante una fiaccolata che ha attraverso il quartiere, tra lacrime e applausi. I funerali dei due giovani puteolani sono in programma per le 16.30 di domani, martedì 29 agosto, nella chiesa Sant’Artema di Monterusciello.