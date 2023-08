Attacco al comune di Pozzuoli, Figliolia «Episodio inaccettabile»

POZZUOLI – «Quanto accaduto questa mattina all’ingresso della sede del Comune di Pozzuoli, in via Tito Livio, è un atto gravissimo contro le istituzioni e quindi contro tutta la città. Mai si era verificato un fatto simile nella storia di Pozzuoli, quantomeno in quella recente. Mi unisco ai colleghi nel condannare con forza questo inaccettabile episodio su cui bisogna far luce. Ringrazio la magistratura e le forze dell’ordine per il loro lavoro che stanno svolgendo e auspico che possa essere fatta chiarezza quanto prima sulle dinamiche dell’accaduto. Lo dobbiamo alla città e ai nostri concittadini.» Questo il commento dell’ex sindaco di Pozzuoli, attualmente consigliere di opposizione, Vincenzo Figliolia, sui fatti di questa mattina.