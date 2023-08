POZZUOLI/ Attentato al comune, la condanna dei 24 consiglieri «Un attacco a tutta la città»

POZZUOLI – L’intero Consiglio Comunale ha condannato l’attentato al comune di Pozzuoli di questa mattina. “L’atto criminoso che ha colpito la casa del Comune – si legge da una nota congiunta a firma dei 24 consiglieri – è un attacco a tutta la città. Sebbene ancora vadano verificate le responsabilità e gli autori di tale gesto, quest’attacco, fatto in modo violento e plateale, non sarà lasciato cadere nel silenzio. La vita democratica della nostra comunità a prescindere dall’appartenenza e dalle posizioni politiche, sarà sempre garantita. Confidiamo nel celere operato delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché facciano luce sul grave episodio. Il Consiglio comunale e la nostra comunità tutta – conclude la nota – deve conoscere la verità per essere nelle condizioni di reagire con forza unitariamente”.