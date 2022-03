POZZUOLI – Un furto è stato messo a segno in un’abitazione in via Trepiccioni, zona residenziale tra Licola e Monterusciello. I ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a portar via alcuni oggetti. In azione due uomini – con ogni probabilità rom (secondo la testimonianza di una donna che li avrebbe sentiti parlare) – che hanno agito insieme a una terza persona che ha fatto da palo a bordo di un’Audi. Il furto è avvenuto poco dopo le 20 di sabato scorso. I due hanno raggiunto l’abitazione al secondo piano di una palazzina che sorge all’interno di un parco privato, all’inizio della stradina di via Trepiccioni. Sono entrati attraverso una finestra, approfittando dell’assenza dell’inquilino. Poi sono stati visti scavalcare un cancello e scappare verso l’Audi che li attendeva a pochi metri di distanza. Il veicolo è sempre rimasto in zona, andando su e giù per la stradina per poi parcheggiare nei pressi dell’abitazione. L’amara scoperta è stata fatta domenica mattina, al rientro dell’inquilino. I malviventi hanno approfittato anche dell’assenza di alcuni lampioni della pubblica illuminazione rimossi nei mesi scorsi e non più installati. L’episodio ha creato tensione nella zona, già in passato bersaglio dei ladri.