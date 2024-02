POZZUOLI/ Partiti i lavori per «Dedalus», il primo “Westside shopping and Leisure Centre” dell’area flegrea – LE FOTO

POZZUOLI – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di “Dedalus”, il primo Westside shopping and Leisure Centre dell’area flegrea. Un progetto all’avanguardia che farà del centro commerciale di Monterusciello, dismesso e venduto dal comune di Pozzuoli nel 2019 a un privato, un polo non solo commerciale. Oltre ad ospitare una galleria commerciale e artigianale, infatti, Dedalus punta a diventare anche meta per un turismo “mordi e fuggi” attraverso la realizzazione di piscine, SPA e punti di aggregazione mediante un’architettura innovativa e sostenibile. In questi giorni sono partiti anche interventi ai giardinetti adiacenti l’immobile, tra via Levi e via Modigliani, che rientrano nei beni acquisiti dalla società che fa capo all’imprenditore puteolano Lino Trincone.

GLI INTERVENTI – L’area di cantiere recintata, ovvero quella dei giardinetti, servirà come supporto per il centro ed è destinata ad ospitare un parcheggio interrato multipiano. Nel frattempo il privato garantirà la manutenzione, la pulizia e la cura degli spazi verdi. La struttura realizzata negli anni in cui ha visto la luce il quartiere di Monterusciello è stata venduta cinque anni fa dall’allora amministrazione Figliolia nell’ambito di un complessivo programma di alienazione e valorizzazione degli immobili abbandonati nella città di Pozzuoli. Nei prossimi giorni le recinzioni che oggi chiudono metà villetta saranno addobbate con le foto e i disegni tecnici di come sarà il nuovo “Westside shopping and Leisure Centre” flegreo che nascerà entro il 2026.

