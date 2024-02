L’Intelligenza Artificiale approda a scuola: 28 studenti a lezione al Pitagora di Pozzuoli

POZZUOLI – Metodi di Intelligenza Artificiale, 28 studenti dell’I.S.S. Pitagora di Pozzuoli impareranno quali sono le tecniche di tutela del patrimonio storico e artistico. Il seminario di approfondimento sull’Intelligenza Artificiale verrà presentato il 19 febbraio, alle ore 12:00, nella sede scolastica di via Tiberio 1, alla presenza del professor Antonio Vitagliano, Dirigente scolastico; dell’avvocato Ugo de Flaviis, Presidente della Fondazione San Giuseppe dei Nudi di Napoli, ente che finanzia il progetto di formazione; del professor Antonio Minieri, Vicario e responsabile del progetto; del professor Massimiliano Carrino, collaboratore del DS; e dell’ingegner Gionata Barbieri, formatore. Il ciclo di seminari, articolato in lezioni teoriche e prove tecniche nel laboratorio multimediale della scuola, che si svolgerà da febbraio a maggio, punta a formare studenti con capacità di analisi critica di problematiche risolvibili con strumenti di calcolo informatico ed elettronico, basati sugli approcci più diffusi di Intelligenza Artificiale, con particolare riguardo al caso delle operatività sui beni del patrimonio artistico.

LE ATTIVITA’ – Il seminario nasce sulla scorta della positiva e fruttuosa esperienza maturata, nonché come estensione e sviluppo, di una precedente edizione eseguita come attività di potenziamento per gli studenti durante l’anno scolastico 2022-23 presso il medesimo istituto. Il successo di codesta antecedente attività, in chiave sia di nuove competenze acquisite che di partecipazione da parte dei discenti, ha suscitato interesse sul territorio anche da parte di istituzioni private, in primo luogo dalla Fondazione San Giuseppe dei Nudi. Il tutto intercetta la recente linea ministeriale in chiave di afflusso di risorse private ai fini di migliorare l’offerta didattica ed educativa della scuola pubblica italiana, sia per l’interesse della collettività che per il tessuto sociale locale.

IL CICLO DI SEMINARI – Si prefigge anche ulteriori obiettivi a latere quali: capacità di lavoro in team, componente fondamentale tra i soft skills desiderati e necessari nel mondo del lavoro, in special modo in alcuni settori di indirizzo dell’offerta formativa dell’I.S.S. Pitagora; sviluppo di alcune abilità e competenze di cui vi è grande riscontro nell’offerta di posizioni lavorative; capacità tecniche-operative che sono particolarmente interessanti ed a supporto nel contesto della tecnologia per l’ambito dell’arte, che si pone nell’alveo del grande filone dell’economia nazionale e locale rappresentato dal turismo culturale; capacità di discernimento e pensiero critico sull’uso dell’Intelligenza Artificiale secondo fini etici, l’individuazione di reale valore aggiunto sia economico che sociale con l’ausilio del calcolatore in determinate attività umane, modellazione funzionale ma sostenibile, competenza in analisi e sintesi dei limiti dell’Intelligenza Artificiale.

IL SUPPORTO – Un indirizzo molto apprezzato dalla Fondazione Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi di Napoli che conserva, nella sua sede napoletana, un tesoro di inestimabile valore, tra cui la famosa “mazzarella” di San Giuseppe. Si tratta di un ente di beneficenza fondato 300 anni fa per assistere le persone indigenti e sostenere lo sviluppo in aree con criticità, anche attraverso la promozione della cultura e della valorizzazione dei talenti. Allo scopo ha anche destinato al progetto una somma in denaro per assegnare tre premi – borse di studio agli studenti più meritevoli.