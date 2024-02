POZZUOLI/ Carnevale, in piazza anche la De Vizia per tenere la città pulita

POZZUOLI – Operatori ecologi della De Vizia al lavoro anche nel giorno di Carnevale. Per l’intera giornata, infatti, gli addetti alla raccolta rifiuti dell’azienda che gestisce il servizio a Pozzuoli sono stati impegnati in interventi di pulizia nel centro storico e in piazza della Repubblica dove durante il martedì grasso decine di bambini si sono riuniti per trascorrere qualche ora di divertimento indossando abiti carnevaleschi. Come da consuetudine, una marea di coriandoli e nastri colorati hanno ricoperto la piazza, costringendo l’azienda a un surplus di lavoro. «La De Vizia al servizio della comunità puteolana sempre ed ovunque» hanno fatto sapere gli stessi operatori che, divertiti, hanno scherzato anche con i bambini.