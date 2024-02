POZZUOLI/ Infermiera per il piccolo Lorenzo, la madre contro il sindaco Manzoni e l’Asl «Grazie solo alle mamme»

POZZUOLI – Dopo aver annunciato l’arrivo dell’infermiera a scuola, ha poi risposto con un commento piccato al post del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che aveva salutato con soddisfazione la risoluzione del problema che per mesi ha condizionato la vita scolastica di Lorenzo, il bimbo di 6 anni affetto da SMA. Parole di rabbia e delusione che arrivano da Brunella Marciano, la madre del piccolo che con il sostegno delle altre mamme hanno portato avanti una battaglia di civiltà che finalmente si è conclusa con un positivo epilogo. Ma andiamo con ordine.

L’ANNUNCIO – Ieri sera Brunella aveva scritto sulla propria pagina Facebook un messaggio attraverso il quale ringraziava “tutti” (scritto rigorosamente in maiuscolo) coloro che si erano prodigati per aiutare il proprio figlio: «Posso finalmente annunciare che l’infermiera c’è… Colgo l’occasione per ringraziare tutti dell’appoggio datomi in questi lunghi giorni, per averci aiutato a far sentire il nostro grido d’aiuto! In questo periodo ho capito che, davvero, l’unione fa la forza…Voglio ricordare a tutte le persone che si trovano in una situazione simile alla nostra di non arrendersi, di battersi sempre affinché prevalgano i propri diritti, loro ci proveranno sempre…e noi siamo qui anche per voi, ci batteremo anche per voi! Nessuno è solo».

IL POST DEL SINDACO – Esito, come dicevamo, salutato con felicità anche dal sindaco di Pozzuoli che sulla propria pagina Facebook nel pomeriggio di oggi, nella giornata in cui si festeggia San Valentino, ha scritto: «Oggi l’amore vogliamo festeggiarlo così. Con il ritorno a scuola di Lorenzo e con le immagini dell’affetto dei compagni, degli insegnanti, della dirigente e dei genitori dell’IC 4 Pergolesi. Questo è l’esito di un percorso di collaborazione e di impegno delle istituzioni, che ha portato tutti noi a risolvere una situazione specifica, ma anche a tracciare una nuova strada per l’inclusione e per la tutela del diritto allo studio di tutte le bambine e i bambini di Pozzuoli. Voglio ringraziare l’Assessore Vittorio Festa, che, da ex dirigente scolastico, ha sempre avuto a cuore le sorti della scuola e dei ragazzi di Pozzuoli, e che ha seguito in prima persona tutte le fasi della procedura. Ringrazio la dirigente dell’IC 4 Pergolesi Francesca Coletta per l’amore con cui ogni giorno segue i suoi alunni e ringrazio il direttore dell’ASL Napoli 2 Nord Mario Iervolino per la disponibilità e l’impegno dimostrato per la situazione di Lorenzo e per tutto quello che riesce a mettere in campo per la tutela della salute dei cittadini puteolani. Buon San Valentino a tutti noi, con l’augurio che l’amore sia sempre la guida delle nostre azioni quotidiane.»

LA REPLICA – Pochi minuti ed ecco che arrivava la risposta seccata della madre di Lorenzo che, a differenza di quanto annunciato il giorno precedente, ha voluto ringraziare e sottolineare l’impegno profuso dalle mamme degli altri bambini della scuola Vittorio Emanuele II di Arco Felice, riservando invece parole al vetriolo per lo stesso sindaco Manzoni, l’Asl, e per gli assistenti sociali del comune di Pozzuoli «Vorrei dire giusto due parole. Tutto questo grazie solo ed esclusivamente alle mamme dei bimbi dell’istituto che senza la loro solidarietà tutto ciò non sarebbe avvenuto. Prima dello sciopero io ho atteso 5 mesi invano!!! 5mesi dove nessuno (asl, comune e assistenti sociali) mi hanno saputo dare una risposta. La richiesta dell’infermiere da settembre, alle loro scrivanie è arrivato il 17 gennaio, giorno successivo alla sospensione delle attività scolastiche? Io, come madre del bambino, devo dire grazie a loro!!! Se non mi avessero affiancato questa situazione non si sarebbe risolta!!!!».