Il puteolano Marco Ilardi è il nuovo direttore artistico di Book Wine and food

CASTELVENERE – La rassegna “Book, Wine and Food” è lieta di annunciare un importante cambiamento nella sua direzione artistica. A partire da oggi, Marco Ilardi, noto imprenditore digitale nel settore del food, assume il ruolo di Direttore Artistico, portando con sé una visione innovativa e una profonda passione per l’enogastronomia e la cultura.

Chi è Marco Ilardi? – Marco Ilardi è una figura di spicco nel mondo digitale, specializzato nel settore Horeca. Ha creato e gestisce applicazioni per importanti dealer del settore enogastronomico, collaborando con nomi illustri come la catena di ristoranti Don Alfonso 1890, riconosciuto come il miglior ristorante italiano nel mondo, e Matteo Cutolo, campione del mondo e presidente della federazione internazionale pasticceria e gelateria. Nel 2023, Marco ha ricevuto il prestigioso premio cinque stelle d’oro della cucina italiana dall’Associazione Italiana Cuochi, grazie alla sua attività di divulgazione del patrimonio enogastronomico italiano attraverso il suo food magazine “Cinque gusti”, di cui è direttore editoriale. Autore del libro “Digital Food”, Marco scrive anche per importanti riviste del settore come Pizza & Core ed Horeca Channel Italia.

Una Nuova Direzione per “Book, Wine and Food” – La decisione di nominare Marco Ilardi come Direttore Artistico riflette il desiderio della rassegna di espandere i propri orizzonti, abbracciando il mondo digitale e innovando il format per attrarre un pubblico più ampio. La sua esperienza nel settore enogastronomico e la sua capacità di connettere arte, cultura e food attraverso il digitale promettono di apportare una ventata di freschezza alla rassegna, arricchendola di nuovi contenuti e prospettive.

Un Futuro Ricco di Innovazioni – Sotto la guida di Marco Ilardi, “Book, Wine and Food” si prepara a intraprendere un viaggio entusiasmante verso nuove e stimolanti destinazioni culturali. La rassegna continuerà a celebrare la letteratura, l’arte e la gastronomia, ma con un occhio sempre più attento alle opportunità offerte dal digitale per rendere la cultura accessibile a tutti.