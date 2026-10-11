POZZUOLI/ Parcheggiano in doppia fila e aggrediscono anziano, poi scoppia la rissa: denunciate 4 persone a Via Napoli

POZZUOLI – Dal Rione Traiano erano venuti a Pozzuoli per un pranzo domenicale presso un ristorante di via Napoli. Quattro uomini, noncuranti delle regole, avevano parcheggiato la loro auto in doppia fila, bloccando tutte le altre. In particolare quella di un anziano che, provando ad uscire dallo stallo di sosta, aveva urtato leggermente la loro. Incidente che in pochi attimi ha scatenato le violenze: uno dei quattro esce dal locale e colpisce con un pugno l’anziano.

LA RISSA – È successo in corso Umberto I dove, di lì a poco, si è scatenata una rissa a cui hanno preso parte circa dieci persone: da una parte i 4 ospiti del ristorante, dall’altra diverse persone che non sono state ancora identificate. E sono stati proprio i primi ad avere la peggio, tra cui uno che ha riportato una frattura al naso. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli a cui gli ospiti del ristorante hanno denunciato di essere stati vittime di violenze senza però raccontare la prima parte, ovvero l’aggressione ai danni dell’anziano.

LE INDAGINI – Acquisite le testimonianze, i poliziotti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona riuscendo a ricostruire l’accaduto che ha portato a una denuncia per i quattro, tutti residenti al Rione Traiano. Indagini sono ancora in corso per risalire agli altri partecipanti alla rissa.