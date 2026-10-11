CALCIO/ Rione Terra, punto d’oro in casa dell’ostico Mondragone City

MONDRAGONE – Primo pareggio esterno stagionale e quinto risultato utile consecutivo per il Rione Terra Calcio guidato dal trainer Francesco Troise, ancora orfano del bomber Fabrizio Guarracino, sul difficile campo del Mondragone City per 0-0, una diretta concorrente per la zona alta della classifica del girone A del campionato di Promozione. Una partita giocata in maniera perfetta dalla compagine flegrea che ha saputo chiudere bene le maglie in difesa e al tempo stesso attaccare sfruttando molto gli esterni per provare ad infilzare la formazione di Terra di Lavoro. Un punto meritatissimo per Capogrosso e compagni che tra sette giorni saranno impegnati al “Domenico Conte” contro il Don Guanella.

LA CRONACA – L’approccio del Rione Terra al match è buono fin dalle prime battute con i gialloblù che si guadagnano un corner battuto sul secondo palo con il colpo di testa di un giocatore flegreo e con il portiere di casa Martucci che sventa. Ottima la personalità e la qualità del gioco messa in campo dai puteolani che hanno sempre avuto il pallino del match in mano senza ricorrere in grossi rischi sotto porta. Nella ripresa è cambiata un po’ l’inerzia della gara, il Mondragone City ha spostato in avanti il baricentro alla ricerca della rete del vantaggio con il Rione Terra Calcio che ha risposto per le rime e non ha subito particolari occasioni da parte dei padroni di casa. Al 70′ c’è stata la punizione di Minicone che l’estremo difensore flegreo Marcone ha parato all’incrocio dei pali. Poi, all’85’ i puteolani hanno avuto l’occasione per chiudere il match con Lubrano che imbeccato si è trovato a tu per tu con il portiere di casa ma non ha avuto la lucidità giusta per segnare. Nel complesso è stata una buona prestazione del Rione Terra Calcio su un terreno di gioco difficile e contro un avversario di valore.

IL TABELLINO

MONDRAGONE CITY-RIONE TERRA CALCIO 0-0

MONDRAGONE CITY: Martucci, Di Maio, Prevete (36’st Falanga), Madonna (23’st Vicario), Minicone, Invernini, Trano (12’st Sangermano), Merola, Petrucci, Petricciuolo, Scuotto (43’st Setola). A disp.: Iodice, Mignona, Falcone, Montagna, Nisita. All.: Ignudi

RIONE TERRA CALCIO: Marcone, Puzone, Gallo, Capogrosso, Penna (44’st Avallone), Colella, Setaro (23’st Fedele), Marigliano (23’st De Rosa), Calone (12’st Mazzucchiello), Carandente, Dragone (36’st Lubrano). A disp.: Rigotti, Avallone, Chinese, Caputo, Nacerno. All.: Troise

ARBITRO: Caridi di Ercolano

NOTE: Ammoniti: Petrucci, Madonna, Scuotto (M), Gallo, Mazzucchiello, Colella, Dragone, Carandente (RT).