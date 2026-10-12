BASKET/ Virtus Monte di Procida, blitz per 74-92 in casa del Basket Arzanese

ARZANO – Seconda vittoria consecutiva della Virtus Basket Monte di Procida che vince per 74-92 in casa del Basket Arzanese al Pala Rea di Arzano nella seconda giornata della Divisione Regionale 1. I biancazzurri del presidente Biagio Romeo sono così in testa alla classifica e si candidano come protagonisti della stagione. In trasferta la compagine montese è stata seguita da un nutrito gruppo di supporters che hanno incitato per tutto il match. Il roster guidato dal tandem Parascandolo-Broscritto chiude con cinque uomini in doppia cifra. Doppia doppia per Scalella e Broscritto. Il primo ha messo a referto 20 punti con un 6/9 dal pitturato, 2/5 dal perimetro e 6/8 dalla lunetta con ben 14 rimbalzi arpionati sotto le plance. Non da meno Broscritto con 17 punti, con un 7/12 da 2 e 3/3 ai liberi e 10 rimbalzi conquistati sotto le plance.

LA CRONACA – Match in pieno equilibrio nel primo quarto con il Basket Arzanese che chiude avanti di cinque lunghezze dopo dieci minuti di gioco. Strigliati a dovere dal tandem tecnico la Virtus Basket Monte di Procida entra sul parquet con un piglio diverso e piazza nel secondo parziale un break di 11-19 che le consente di chiudere a metà partita sul 38-41. Poi, nei successivi due quarti il roster flegreo aumenta il vantaggio sospinto dai punti dei vari Scalella, Broscritto, Lamberti, Fiore e Di Napoli (54-63 al 30′). Nell’ultimo parziale i biancazzurri montesi gestiscono il vantaggio e vincono con merito per 74-92.

IL TABELLINO

BASKET ARZANESE-VIRTUS BASKET MONTE DI PROCIDA 74-92

BASKET ARZANESE: Di Lauro 11, Pezzella 23, Muto 5, Pecoraro 3, Peruggio 5, Franzese 6, Rinaldi 5, Iavarone 2, Notari, Ambrosino ne, Cavalli 12, Zoppi 2. All.: Oliva

VIRTUS BASKET MONTE DI PROCIDA: Viola 2, Pugliese 3, Fevola, Scalella 20, Costagliola, Illiano, Lamberti 10, Pilato 4, Broscritto 17, Fiore 18, Di Napoli 16, Capuano 2, All.: Parascandolo-Broscritto

ARBITRI: Vettone di Caivano e Gagliano di Casoria