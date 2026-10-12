CALCIO/ La Virtus Baia consolida il primato in classifica: poker al Rione Sanità

BACOLI – E’ una Virtus Baia travolgente che con la vittoria di oggi per 4-0 sul Rione Sanità sale in testa alla classifica del girone B di Prima Categoria a punteggio pieno con tre vittorie in tre partite, sei reti realizzate e zero subito e con due punti di distacco dalla prime dirette inseguitrici.

LA CRONACA – Passano appena tre minuti e la Virtus Baia trova il vantaggio con un guizzo vincente di Palumbo. Poi, al 18′ il direttore di gara assegna un penalty in favore della compagine bacolese sullo spigolo sinistro dell’area. Sulla palla c’è Avena che disegna una traiettoria imparabile per il portiere ospite. Il Rione Sanità tenta di attaccare ma la compagine flegrea fa buona guardia in difesa e chiude avanti di due goal a metà partita. Al 65′ c’è un’azione d’attacco per gli ospiti con la retroguardia della Virtus Baia che riesce a chiudere e a lanciare Montanino che supera il portiere, fa sedere due giocatori e deposita in goal. Prima del triplice fischio arriva il quarto goal realizzato da Grieco. Finisce 4-0.