CALCIO/ Rione Terra parla Troise: “Ottima gara, a Mondragone ci è mancato solo il goal”

POZZUOLI – Rione Terra Calcio imbattuto e a due punti dalla testa della classifica reduce dall’ottimo punto in casa del Mondragone City. “E’ stata la solita gara tra formazioni nella parte alta della classifica – dichiara il trainer Francesco Troise -. E’ stato un match sentito e molto acceso. Nel primo tempo siamo scesi in campo con l’approccio giusto, abbiamo giocato dominando con tanto fraseggio. Ci è mancato solo il goal già nei primi cinque minuti. Però occasioni nitide l’abbiamo avuta all’85’ con Lubrano. Il Mondragone City non ci ha creato grossi problemi in difesa. Il rammarico maggiore? Che nel primo tempo potevamo sfruttare al meglio le occasioni avute”.

TOUR DE FORCE – Ora per il Rione Terra Calcio ci sarà domenica prossima la sfida interna con il Don Guanella e, poi, Marigliano e compagni si troveranno di fronte il Cardito Calcio prima in campionato e, poi, nel match di ritorno di Coppa Campania. “E’ un momento importante anche se siamo ad inizio campionato – continua Troise -. Il Don Guanella è una sfida ostica, è una formazione che punta ai play off. Guarracino contro il Mondragone City doveva giocare ma aveva purtroppo l’influenza ed è andato in tribuna. Marigliano? Raffaele è un elemento esperto e nell’ultimo match ha fatto una grande prestazione. Alla mia squadra mi sento di dire che questa è la strada giusta da seguire e che dobbiamo continuare a lavorare ed avere fiducia in noi stessi perché siamo una buona squadra e creare ancora più entusiasmo di quello che c’è”.