POZZUOLI/ Palazzo pericolante, chiusa strada nel centro storico – LE FOTO

POZZUOLI – Un cedimento del manto stradale si è verificato questa mattina in corso Garibaldi, in pieno centro storico. Le crepe hanno provocato un pericolo di crollo di una vicina palazzina, che in queste ore è oggetto di rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune di Pozzuoli che ne stanno verificando la stabilità. Al momento sono stati sgomberati diversi esercizi commerciali che sorgono sul marciapiede e sono a rischio alcune abitazioni. La strada era stata già oggetto di interventi e bonifiche per evidenti infiltrazioni d’acqua. In via precauzionale un tratto di Corso Garibaldi che va dal passaggio a livello della cumana fino all’intersezione con via Goglia è stato chiuso al traffico e al passaggio pedonale. (seguiranno aggiornamenti)