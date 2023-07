POZZUOLI/ Minacciava residenti e passanti: giovane immigrato bloccato dalla Polizia e portato fuori regione

POZZUOLI – Era diventato l’incubo di via Celle dove minacciava residenti e passanti che, ripetute volte, avevano lanciato l’allarme sulla pericolosità dell’uomo (anche attraverso il nostro giornale). Una situazione di paura e preoccupazione a cui hanno messo fine ieri i poliziotti del commissariato di Pozzuoli -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- che nella tarda mattinata di ieri hanno bloccato il senza fissa dimora. L’uomo è risultato irregolare, motivo per cui è stato trasferito presso un centro di accoglienza situato fuori dalla Campania in attesa di espulsione.