POZZUOLI/ Il pranzo al Mc Donald prima della tragedia «Era una famiglia felice»

POZZUOLI – Nulla che potesse far presagire la tragedia. Tony Di Razza, la moglie Angela Gioiello e i figli ieri pomeriggio erano stato insieme a pranzo al Mc Donald nel centro commerciale “Quarto Nuovo”. Momenti di normalità e felicità immortalati anche nelle stories di WhatsApp. Poi il ritorno a casa e quel blackout tra le 16 e le 17. Cosa è accaduto? Se lo chiedono familiari, vicini e conoscenti ancora increduli. Una risposta arriverà dall’autopsia in programma ad inizio settimana che servirà per fare luce sull’esatta dinamica dell’omicidio-suicidio consumato al primo piano di un palazzo popolare al lotto 8 di via Parini, nel quartiere di Monterusciello.

LA SERA PRECEDENTE – Lei casalinga e madre a tempo pieno, faceva da badante per sopperire alle spese di casa e dare una mano economicamente al marito, riconosciuto da tutti come un gran lavoratore. «Era tutto casa e famiglia, amava la moglie e i figli» così alcuni amici descrivono Tony, volto noto in città anche per la sua decennale esperienza presso “Pizza e…”, storico locale di famiglia. «La sera prima erano stati a mangiare con noi una pizza a Varcaturo, li ho visti tranquilli, mai potevo pensare a una cosa del genere» ha raccontato un’amica in lacrime.